13 октября в театре Градский-холл состоится сольный концерт звезды шоу Голос и Три аккорда на Первом канале Аллы Рид под названием О любви на разных языках. Корреспондент Дни.ру встретился с певицей, которую считают фавориткой Александра Градского, и поговорил с ней о наболевшем.

13 октября в театре "Градский-холл" состоится сольный концерт звезды шоу "Голос" и "Три аккорда" на Первом канале Аллы Рид под названием "О любви на разных языках". Корреспондент "Дни.ру" встретился с певицей, которую считают фавориткой Александра Градского, и поговорил с ней о наболевшем.На программе "Три аккорда" Лолита невысоко оценила талант Аллы. И Рид, конечно, расстроилась от слов и вердикта коллеги."Обида была у меня на нее сильная, – вздыхает Алла. – Я же из-за козней Лолиты заняла в итоге лишь место, хотя была долгое время в лидерах. Никто не понял, почему она так со мной обошлась, за что. Скорее всего, ей не понравилось, как я сделала номер на ее песню "Отвали" и то, как его оценило жюри. Это чисто какая-то женская история – ревность к новому молодому лицу. Известного артиста ей было бы сложнее обидеть!"Но переживала конфликт с Милявской Алла только вначале, потом пришло переосмысление. "Я ей очень благодарна, поскольку поняла, какой сумасшедший пиар она мне сделала, – говорит Алла. – Ведь тот наш конфликт обсуждала вся страна! И в финале программы все говорили только обо мне! После того, как она поставила мне "даму" (низкая оценка на "Трех аккордах" – Прим. ред.), у меня "взрывались" соцсети – мне писали и поддерживали люди со всего мира".Примечательно, что ни во время съемок, ни после окончания проекта Алла не общалась с Лолитой. "На недавнем концерте в "Крокусе" за кулисами мы поздоровались, но не более того, – убеждает певица. – Но я не держу на нее зла – тем более, у нее сейчас сложный период в жизни".