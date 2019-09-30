На футбольный клуб Балтика подан иск на сумму 19,2 миллиона рублей за использование Калининград Арены в качестве домашнего стадиона. Долг с калининградского клуба намерена взыскать компания Спорт-Инжиниринг, управляющая стадионом.

На футбольный клуб "Балтика" подан иск на сумму 19,2 миллиона рублей за использование "Калининград Арены" в качестве домашнего стадиона. Долг с калининградского клуба намерена взыскать компания "Спорт-Инжиниринг", управляющая стадионом.Иск поступил в суд еще 23 сентября, о чем сообщает портал "Новый Калининград". Проблемы возникли из-за того, что областные власти до сих пор не приняли спортивное сооружение, построенное к чемпионату мира-2018, в региональную собственность. Весь процесс планируется завершить до конца нынешнего года.Отмечается, что проведение одного матча на "Калининград Арене" обходилась "Балтике" в два миллиона рублей.Напомним, что ранее "Спорт-Инжиниринг" также имел разногласия с другим футбольным клубом – "Ростовом", который также выступает на арене, построенной к мировому первенству 2018 года. В итоге стороны пришли к договору, и ростовчане продолжают выступать на "Ростов-Арене".