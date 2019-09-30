В Сети появился трогательный ролик двухлетней дочери певицы. Полина Гагарина показала в Инстаграм, какие успехи делает ее малышка.

В Сети появился трогательный ролик двухлетней дочери певицы. Полина Гагарина показала в Инстаграм, какие успехи делает ее малышка.Знаменитость сняла Мию, лежащей в кроватке. Оказалось, что девочка умеет петь. В ролике дочь исполнительницы не видно, но слышно, как она поет. Наследница Полины Гагариной исполнила знаменитую трогательную "Песню мамонтенка" из мультика "Мама для мамонтенка".Мия еще не умеет выговаривать все слова, но ее выступление получилось эмоциональным. В кадр попали и игрушки ребенка. Видно, дочь любит плюшевых зверей.