Мариан Пашаева, также известная как Дагестанская барби, стала одной из самых успешных моделей. Правда, такой успех вызвал у ее земляков резкую негативную реакцию.

Мариан Пашаева, также известная как Дагестанская барби, стала одной из самых успешных моделей. Правда, такой успех вызвал у ее земляков резкую негативную реакцию.Девушка родилась 27 марта 1997 года в Махачкале в строгой мусульманской семье. Еще в детстве многие отмечали необычайную красоту девочки, однако о карьере модели речь не велась от слова совсем – жесткие рамки менталитета всячески ограничивали мечтания Марьям о свободе воли и выбора.С возрастом у Пашаевой появился внутренний стержень, а стремление к самостоятельности достигло своего апогея. Юная красавица сбежала из родной республики сперва в Северную Осетию, а после и в Москву. Конечно, родители сильно возражали против решения дочери, однако удержать ее не смогли.В свои 16 с небольшим лет Мариан сперва стала звездой социальной сети "Инстаграм", а после ее заметили продюсеры знаменитого певца Егора Крида. Девушка снялась в его клипе "Будильник", а после поклонники могли увидеть ее и в " Не могу". При этом в обоих роликах Мариан исполнила роль возлюбленной исполнителя, однако на вопросы журналистов она всегда спокойно отвечала, что между ней и Кридом ничего нет.Вместе с первыми ролями пришла популярность. Девушку завалили контрактами на различные съемки и модные показы, однако соотечественники постоянно высказывают свое недовольство роскошной жизнью модели. Как газета "Комсомольская правда", самый частый вопрос, который Пашаева слышит от дагестанцев, это "Где твоя семья, твои братья?".Впрочем, Мариан уже привыкла к такому и никак не реагирует на злопыхателей. В конце концов, она добилась своего и теперь является одной из самых востребованных моделей в России.