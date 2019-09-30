Генпрокуратура России проверит регионы на коррупцию в лесной сфере. С такой инициативой Генпрокурор РФ Юрий Чайка выступил на совещании по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования в Красноярске.

Генпрокуратура России проверит регионы на коррупцию в лесной сфере. С такой инициативой Генпрокурор РФ Юрий Чайка выступил на совещании по вопросам состояния законности и практики прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере лесопользования в Красноярске. В частности, глава ведомства заявил о безответственности должностных лиц в Иркутской области при тушении так называемых лесных пожаров-отказников.Как сообщает "Вести Иркутск", Юрий Чайка считает, что вследствие допущенной волокиты площадь возгорания в Приангарье увеличилась многократно — с 5 до 1200 гектаров. аналогичные случаи имели место в Забайкальском, Красноярском и Приморском краях.Кроме того, на совещание было подчеркнуто, что региональные власти допускают нарушения при заключении договоров аренды лесных участков и купли-продажи лесных насаждений. Остаётся неудовлетворительным. качество госнадзора за незаконной древесиной.Напомним, за период с января по август текущего года на 3,6% выросло число зарегистрированных преступлений, связанных с коррупцией, говорится в материалах Генпрокуратуры РФ, опубликованных на официальном сайте ведомства.