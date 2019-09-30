Телеведущая Давай поженимся! высказалась на тему романов с женатыми мужчинами. По словам Сябитовой, в таких историях женщины часто теряют свое время.

Телеведущая "Давай поженимся!" высказалась на тему романов с женатыми мужчинами. По словам Сябитовой, в таких историях женщины часто теряют свое время.57-летняя Роза Сябитова часто выносит на обсуждение в своем блоге письма женщин, обращающихся к ней за советом и помощью. На этот раз главная сваха страны решила рассмотреть вопрос – стоит ли заводить роман с женатым мужчиной.Ведущая шоу на Первом канале "Давай поженимся!" рассказала, что к ней обратилась 35-летняя женщина, которая 10 лет состояла в отношениях с женатым. В итоге, мужчина предпочел остаться с семьей, а любовницу бросил. Женщина долго переживала разрыв и в конечном итоге решила написать Сябитовой.После завершения тяжелого периода телеведущая помогла россиянке начать начать новые отношения. К своим же подписчицам она обратилась с призывом не терять время в таких отношениях."Даже не мечтайте, что, встречаясь с женатым мужчиной, храня ему верность, вам одновременно удастся устроить личную жизнь. Не сидите и не бездействуйте", – написала сваха.По ее словам, те времена, когда мужчина боролся за женщину прошли, и теперь личное счастье каждой в ее руках. "И помните, что Любовь должна приносить счастье!", – заключила Сябитова.