Организаторы чемпионата Континентальной хоккейной лиги в очередной раз подвели итоги игровой недели и выбрали лучших игроков в четырех традиционных номинациях. Дважды лауреатом минувшей семидневки стал вратарь питерского СКА Алексей Мельничук – как голкипер и как новичок.

Организаторы чемпионата Континентальной хоккейной лиги в очередной раз подвели итоги игровой недели и выбрали лучших игроков в четырех традиционных номинациях. Дважды лауреатом минувшей семидневки стал вратарь питерского СКА Алексей Мельничук – как голкипер и как новичок.Мельничук в трёх матчах одержал вместе с командой две победы (лучший результат недели), а в игре с ЦСКА его команда уступила в серии буллитов (2:3 Б). 21-летний голкипер отразил 94,4% бросков по своим воротам и показал на неделе коэффициент надежности 1,30.Лучшим защитником недели признан Валерий Васильев из хабаровского "Амура", вместе с командой одержавший две победы в трёх матчах и забросивший в них два гола. Нападающим семидневки назван одноклубник Мельничука Сергей Плотников, который в трех матчах СКА набрал 6 (2 гола и 4 передачи) очков.