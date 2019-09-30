Американская компания SpaceX рассчитывает, что ее космический корабль Starship окажется на орбите меньше чем через полгода. Об этом заявил основатель компании Илон Маск. Правда, далеко не все разделяют его оптимистичный настрой.

Американская компания SpaceX рассчитывает, что ее космический корабль Starship окажется на орбите меньше чем через полгода. Об этом заявил основатель компании Илон Маск. Правда, далеко не все разделяют его оптимистичный настрой.Первый полет в космос максимум через два месяца — Starship оторвется от Земли на 20 километров. А на низкую орбиту корабль поднимется уже весной 2020 года. Илон Маск, как всегда, уверен в безупречности своих амбициозных планов. С людьми на борту, предполагает миллиардер, Starship запустят уже через год."Мы столкнулись с выбором, какое будущее хотите вы? Вы хотите, чтобы мы стали процветающей космической цивилизацией и находились в разных мирах и среди звезд? Или вы хотите быть ограничены Землей? Я выбираю первый вариант. Я надеюсь, вы согласны со мной. Принципиальный момент, который позволит нам стать космической цивилизацией, сделать космическое путешествие похожим на воздушное", — говорит основатель и генеральный директор компания SpaceX Илон МаскМакет корабля презентовали на полигоне Бока-Чика. Длина Starship 50 метров, диаметр 9 метров, а грузоподъемность — 150 тонн. Визуально он напоминает корабли 50-х годов — излюбленный дизайн изобретателя. Запустят его при помощи специально созданной ракеты-носителя Falcon Super Heavy.Тем не менее, энтузиазм Маска разделяют далеко не все. Эксперты считают, что пока что это не более, чем фантастика."Заявление Маска о том, что он полетит в ближайшее время на Марс, выглядит больше как некий пиар. Наши ученые считали, что самый короткий полет на Марс должен состояться за 500 дней. А чтобы отправить туда корабль, нужно проделать сложную техническую работу: на орбите собрать специальную ракету, которая будет больше той, которая стартовала с Земли, только такая ракета — массой 500 тонн или даже 1000 тонн — может достичь Марса и в случае чего даже вернуться назад. Но помимо этого существуют еще другие вопросы, связанные с радиацией", — объясняет Алексей Леонков, военный эксперт, специалист в области применения Военно-космических сил.С недоверием отнеслись к планам и в НАСА. Глава космического агентства Джеймс Брайденстайн напомнил о проблемах с запуском пилотируемого корабля Dragon для доставки экипажей на МКС — этот запуск вынуждено переносили несколько раз."НАСА ожидает, что компания проявит такую же степень энтузиазма к проекту, в который вложены немалые средства американских налогоплательщиков. Пришло время платить", — написал в Twitter Джеймс Брайденстайн.Но и тут Маск нашел, что ответить. По его словам, все же большая часть компании SpaceX работает как раз над насовским проектом. А над Starship трудятся менее 5 процентов его сотрудников.От своих идей он не отказывается. Колонизация Марса и лунный туризм после автомобилей без водителя уже не кажутся такой уж фантазией.