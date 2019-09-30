Артистка, которая сыграла
главную роль в сериале Бэтвумен, чуть было не осталась инвалидом. Об этом Руби
Роуз рассказала в своем микроблоге в Инстаграм.
Артистка, которая сыграла
главную роль в сериале "Бэтвумен", чуть было не осталась инвалидом. Об этом Руби
Роуз рассказала в своем микроблоге в Инстаграм.
После выполнения трюков знаменитость
не чувствовала рук. Ей пришлось перенести несколько операций. В соцсети она опубликовала видео, в котором подробно
запечатлен процесс лечения.
Руби Роуз сообщила, что пару месяцев
назад ей заявили о необходимости провести операцию, иначе был высок риск
паралича. Выполняя трюки, она заработала две грыжи межпозвоночных дисков. Это грозило
страшными последствиями –разрывом спинного мозга.
"Я пребывала в постоянной панике и
не чувствовала рук", – призналась актриса. Руби Роуз успокоила поклонников тем,
что операция прошла успешно. Звезда поблагодарила медиков за то, что они дали
ей возможность
работать дальше.
Некоторые фолловеры упрекнули Руби
Роуз в том, что не стоило снимать операцию на видео. На это знаменитость ответила
фрагментов и фильма: "А вы не смотрели тот эпизод "Анатомии страсти", где они
забыли внутри пациента полотенце?". Также она отметила, что после хирургического
вмешательства у нее на шее остался шрам "в форме контейнера для конфет".