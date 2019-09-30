Артистка, которая сыграла главную роль в сериале Бэтвумен, чуть было не осталась инвалидом. Об этом Руби Роуз рассказала в своем микроблоге в Инстаграм.

Артистка, которая сыгралаглавную роль в сериале "Бэтвумен", чуть было не осталась инвалидом. Об этом РубиРоуз рассказала в своем микроблоге в Инстаграм.После выполнения трюков знаменитостьне чувствовала рук. Ей пришлось перенести несколько операций. В соцсети она опубликовала видео, в котором подробнозапечатлен процесс лечения.Руби Роуз сообщила, что пару месяцевназад ей заявили о необходимости провести операцию, иначе был высок рискпаралича. Выполняя трюки, она заработала две грыжи межпозвоночных дисков. Это грозилострашными последствиями –разрывом спинного мозга."Я пребывала в постоянной панике ине чувствовала рук", – призналась актриса. Руби Роуз успокоила поклонников тем,что операция прошла успешно. Звезда поблагодарила медиков за то, что они далией возможностьработать дальше.Некоторые фолловеры упрекнули РубиРоуз в том, что не стоило снимать операцию на видео. На это знаменитость ответилафрагментов и фильма: "А вы не смотрели тот эпизод "Анатомии страсти", где онизабыли внутри пациента полотенце?". Также она отметила, что после хирургическоговмешательства у нее на шее остался шрам "в форме контейнера для конфет".