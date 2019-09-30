Шоумен Рустам Солнцев высказался о скандале с актрисой Натальей Бочкаревой, которую полицейские задержали с кокаином. Артист считает, что ситуация очень неоднозначная.

Шоумен Рустам Солнцев высказался о скандале с актрисой Натальей Бочкаревой, которую полицейские задержали с кокаином. Артист считает, что ситуация очень неоднозначная.У Солнцева возникло много вопросов после того, как он ознакомился с подробностями происшествия. Необычным кажется поведение Бочкаревой. "Я не могу ответить вам на вопрос, каким образом полицейские залезли к ней в трусики, потому что наркота была там. Я не знаю, как. И зачем она так быстро сдалась?" – удивляется шоумен.По его словам, у актрисы есть шанс обернуть скандал себе на пользу. "Я желаю Наташа успеха, желаю ей поднять, отряхнуться и идти дальше, но уже с новыми смыслами, которые она приобрела сейчас!" – заявил Солнцев.Напомним, что 28 сентября. Источники в полиции сообщают, что она пыталась спрятать наркотики от полицейских: переложила их из кармана в нижнее белье.Актриса отказалась проходить медицинское освидетельствование. Ее отпустили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.