Фигуристка Татьяна Навка посвятила трогательный пост в Инстаграм дочери – Наде Песковой. У пятилетней наследницы спортсменки сегодня, 30 сентября, именины.

Фигуристка Татьяна Навка посвятила трогательный пост в "Инстаграм"дочери – Наде Песковой. У пятилетней наследницы спортсменки сегодня, 30 сентября,именины.Знаменитость опубликовала несколько снимков маленькой Нади. Ниже Татьяна Навка написала, что сегодня православные отмечают ДеньВеры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день принято поздравлять сименинами всех тех, кому посчастливилось носить имена этих святых."С Днем ангела! Я очень рада, что у тебя такие сильныенебесные покровители! Мы все тебя очень любим и ценим, наше солнышко, наша малышка, наша Надежда!" – отметила Навка.К поздравлению фигуристки присоединились многие звезды российскогошоу-бизнеса. "Какая же она хорошенькая 😍", – написала Анна Семенович в комментариях. Певица Жасмин и актриса Алика Смехова,умилившись, оставили смайлики–сердечки. "Сладкая", – отметила Марина Юдашкина.Добавим, что не скрываетгордости за отпрыска. Девочка растет очень смышленой и спортивной. Пятилетняянаследница фигуристки и пресс-секретаря российского президента – Дмитрия Пескова – занимаетсяв школе балета, а недавно стала участницей ледового шоу.На днях опубликовала в микроблоге видео сосъемок проморолика к новой сказке на льду "Спящая Красавица. Легенда ДвухКоролевств". Спортсменка сообщила подписчикам, что в шоу будет участвовать иНадежда. Девочке пришлось работать до поздней ночи, но она отлично справилась.