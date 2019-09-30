Фигуристка Татьяна Навка посвятила трогательный пост в Инстаграм
дочери – Наде Песковой. У пятилетней наследницы спортсменки сегодня, 30 сентября,
именины.
Фигуристка Татьяна Навка посвятила трогательный пост в "Инстаграм"
дочери – Наде Песковой. У пятилетней наследницы спортсменки сегодня, 30 сентября,
именины.
Знаменитость опубликовала несколько снимков маленькой Нади. Ниже Татьяна Навка написала, что сегодня православные отмечают День
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. В этот день принято поздравлять с
именинами всех тех, кому посчастливилось носить имена этих святых.
"С Днем ангела! Я очень рада, что у тебя такие сильные
небесные покровители! Мы все тебя очень любим и ценим, наше солнышко, наша малышка, наша Надежда!" – отметила Навка.
К поздравлению фигуристки присоединились многие звезды российского
шоу-бизнеса. "Какая же она хорошенькая 😍", – написала Анна Семенович в комментариях. Певица Жасмин и актриса Алика Смехова,
умилившись, оставили смайлики–сердечки. "Сладкая", – отметила Марина Юдашкина.
Добавим, что не скрывает
гордости за отпрыска. Девочка растет очень смышленой и спортивной. Пятилетняя
наследница фигуристки и пресс-секретаря российского президента – Дмитрия Пескова – занимается
в школе балета, а недавно стала участницей ледового шоу.
На днях опубликовала в микроблоге видео со
съемок проморолика к новой сказке на льду "Спящая Красавица. Легенда Двух
Королевств". Спортсменка сообщила подписчикам, что в шоу будет участвовать и
Надежда. Девочке пришлось работать до поздней ночи, но она отлично справилась.