Капитан московского Спартака Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда. Также он признался, что футболисты хотели исправить турнирное положение и играть как можно лучше, но что-то пошло не так.

Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия заявил, что увольнение главного тренера красно-белых Олега Кононова было связано с результатами команда. Также он признался, что футболисты хотели исправить турнирное положение и играть как можно лучше, но что-то пошло не так."Все прекрасно знают, что результат – самое главное. Мы хотели изменить все, хотели как можно лучше играть и исправить турнирное положение, но…", – приводит слова Джикии РИА Новости.Кроме того, футболиста спросили, как он оценивает работу главного тренера команды. "Справился или не справился – с моей стороны об этом говорить некорректно… Отрыв большой, но в футболе все бывает", – добавил капитан "Спартака".Напомним, что Олег Кононов был уволен с поста главного тренера команды после домашнего поражения от "Оренбурга" в матче одиннадцатого тура чемпионата России. Исполнять его обязанности на ближайшую игру с "Краснодаром" будет Сергей Кузнецов.