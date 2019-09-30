Выступления российского пилота команды Toro Rosso Даниила Квята в нынешнем сезоне Формулы-1 не остались без внимания со стороны представителей другой команды концерна - Red Bull Racing. В команде признают – Квят хорош, но ему не везет.

Выступления российского пилота команды Toro Rosso Даниила Квята в нынешнем сезоне "Формулы-1" не остались без внимания со стороны представителей другой команды концерна — Red Bull Racing. В команде признают – Квят хорош, но ему не везет."Квят проводит хороший сезон, он в порядке, — признается гоночный консультант Red Bull Хельмут Марко, слова которого приводит ТАСС. – К сожалению, ему не везет с технической стороны, но в этом году он показывает то, чего мы от него ждем. Мы знаем, на что он способен. Он стал взрослее, теперь он не столь эмоционален. Нет никаких сомнений – он прогрессирует".Напомним, что накануне Квят на домашнем Гран-при России в Сочи завершил гонку на 12 месте. В личном зачете текущего сезона он располагается также на 12-й строчке. В нынешнем сезоне Квят добился третьего подиума в карьере. Это произошло на Гран-при Германии. После той гонки российского гонщика стали сватать в Red Bull.