Супруга футболиста поделилась в соцсети тонкостями их отношений. Анастасия Костенко поведала об иерархии в семье.

Супруга футболиста поделилась в соцсети тонкостями их отношений.Анастасия Костенко поведала об иерархии в семье.Беременная вторым ребенком модель опубликовала в Инстаграм свежее совместное фото с ДмитриемТарасовым. Звездная пара сделала селфи. Спортсмен в кадре смотрит в гаджет, а АнастасияКостенко покорно глядит на него самого."Так и в жизни: любимыйсмотрит, куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним", – подписала снимок благовернаяфутболиста. Видно, что в семье девушка с радостью подчиняется мужу.Материл дополняется