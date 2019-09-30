Супруга футболиста поделилась в соцсети тонкостями их отношений.
Анастасия Костенко поведала об иерархии в семье.
Супруга футболиста поделилась в соцсети тонкостями их отношений.
Анастасия Костенко поведала об иерархии в семье.
Беременная вторым ребенком модель опубликовала в Инстаграм свежее совместное фото с Дмитрием
Тарасовым. Звездная пара сделала селфи. Спортсмен в кадре смотрит в гаджет, а Анастасия
Костенко покорно глядит на него самого.
"Так и в жизни: любимый
смотрит, куда нас вести, а я смотрю на него и иду за ним", – подписала снимок благоверная
футболиста. Видно, что в семье девушка с радостью подчиняется мужу.
Материл дополняется