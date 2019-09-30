Футболисты Краснодара в матче одиннадцатого тура чемпионата России принимали на своем поле тульский Арсенал. Быки забили в ворота гостей два безответных мяча и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.

Футболисты "Краснодара" в матче одиннадцатого тура чемпионата России принимали на своем поле тульский "Арсенал". "Быки" забили в ворота гостей два безответных мяча и поднялись на четвертое место в турнирной таблице РПЛ.У победителей отличились Ари, реализовавший пенальти на 38-й минуте первого тайма, и Магомед-Шапи Сулейманов (64-я минута). Итоговый счет – 2:0 в пользу хозяев поля."Краснодар" набрал 23 очка и занимает четвертое место, обойдя по дополнительным показателям "Зенит". "Арсенал" с 14 баллами расположился на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России.