Публикация стенограммы разговоров президентов России и США возможна только при согласии обеих сторон, считают в Кремле.

Публикация стенограммы разговоров президентов России и США возможна только при согласии обеих сторон, считают в Кремле."В целом дипломатическая практика, конечно, подобные публикации не предусматривает", — пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. — Поэтому если будут американцы (давать) какие-то сигналы, будем обсуждать".По его словам, то сейчас происходит в США, является внутренним делом этой страны."Что касается стенограммы разговоров, то, конечно, в какой-то степени это опубликование возможно только по взаимному согласованию сторон", — подытожил Песков, передает РИА Новости.Ранее в США была опубликована стенограмма разговора президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля этого года.