Торжественную клятву верно служить России и Закону произнесли 163 первокурсника.

В минувшую субботу во Владимирском юридическом институте ФСИН России состоялась торжественная церемония приведения к Присяге личного состава первого курса юридического факультета, а также вручение первокурсникам первых в их жизни служебных удостоверений. Торжественную клятву верно служить России и Закону произнесли 163 первокурсника.В церемонии приняли участие духовой оркестр и недавно созданный ансамбль барабанщицНе менее зрелищным стало и дефиле роты Почетного караула института – многочасовые тренировки после учебных занятий не прошли даром. Зрители были восхищены мастерством, умением владеть оружием и выправкой участников РПК и Знаменной группы.Показательные выступления спортсменов института также не оставили никого равнодушным: курсанты группы спортивного совершенствования по самбо продемонстрировали приемы борьбыВ финале церемонии состоялось возложение венка к Мемориалу Святого благоверного князя Александра Невского в память о павших за Родину и прохождение личного состава института торжественным маршем.