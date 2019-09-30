Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в столице Казахстана Нур-Султане, где местный Барыс принимал китайский Куньлунь. Встреча завершилась победой гостей ос счетом 5:2.

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась в столице Казахстана Нур-Султане, где местный "Барыс" принимал китайский "Куньлунь". Встреча завершилась победой гостей ос счетом 5:2.Победа клуба из Пекина получилась волевой. В первом периоде "красные звезды" вышли вперед после гола Спенсера Фу. В начале второго периода хоккеисты "Барыса" Ииро Пакаринен и Роман Старченко вывели хозяев матча вперед. Тут же Брэндон Ип из "Куньлуня" выровнял положение в матче.А уже в заключительном игровом отрезке гости выдали мощный отрезок, когда забросили три безответные шайбы. К такому хоккеисты казахстанского клуба оказались не готовы. Авторами решающих шайб стали Олли Палола, Тревор Мерфи и Люк Локхарт.Благодаря гостевому успеху "Куньлунь" набрал 11 очков и поднялся на 10 место Восточной конференции КХЛ. "Барыс" же остался с 14 баллами на второй строчке Востока.