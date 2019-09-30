Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании. По словам его пресс-секретаря, он уехал из страны на полтора месяца на курсы английского языка.

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко покинул страну и сейчас находится в Великобритании.Как заявил бывший народный депутат Сергей Лещенко, "Луценко слинял из Украины в Британию в самый разгар кризиса в связи с импичментом". Однако пресс-секретарь Луценко сообщила, что он уехал из страны на полтора месяца на курсы английского языка."Бывший генеральный прокурор Луценко слинял из Украины... в Британию. В самый разгар кризиса в связи с импичментом Дональду Трампу, который спровоцировали поставки дезинформации от Луценко в адрес Руди Джулиани", — написал Лещенко.Об отставке Юрия Луценко с должности генпрокурора стало известно в конце августа, напоминает "Россия 24". Его место впоследствии занял экс-замглавы офиса украинского президента Владимира Зеленского Руслан Рябошапка.