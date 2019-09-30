Онлайн-голосование стартует 7 октября текущего года. Гражданам предстоит определить лучшего участкового из представителей 17 районов области.

Владимирская область продолжает участие во всероссийском конкурсе "Народный участковый", в ходе которого граждане сами определяют лучшего, по их мнению, участкового уполномоченного полиции, исходя из его профессиональных достижений, показателей оперативно-служебной деятельности, личных качеств.7 октября стартует второй этап конкурса. На главной странице официального сайта УМВД России по Владимирской области будет дан старт общерегионального онлайн-голосования, в ходе которого жители Владимирской области определят лучших участковых, представляющих 17 районных отделов полиции региона. Подробная информация о каждом участнике, а также фотографии и видеоматериалы будут размещены на странице голосования.Итоги онлайн-голосования будут объявлены 17 октября. Победитель второго этапа будет представлять Владимирскую область в финале конкурса в ноябре текущего года.