Если одним словом оценить итог визита президента Зеленского в Америку, с которым было связано так много надежд, то слово это будет катастрофа.

Если одним словом оценить итог визита президента Зеленского в Америку, с которым было связано так много надежд, то слово это будет "катастрофа". Зеленского буквально засосало в воронку внутриамериканских разборок между Трампом и его врагами-демократами во главе с Джозефом Байденом — экс-вице-президентом США и главным соперником Трампа на предстоящих в будущем году президентских выборах. В результате у Зеленского не осталось никаких шансов на то, чтобы построить отношения ни с Трампом, ни с Байденом. Для Трампа отныне любая встреча с Зеленским и даже любой телефонный разговор слишком токсичны. Демократы всегда будут подозревать его в том, что он будет оказывать давление на слабого Зеленского с тем, чтобы тот нарыл-таки компромат на сына Байдена Хантера, который работал на Украине.Главное, что для его папы Джозефа Байдена Зеленский навсегда останется человеком, который верноподданически обещал Трампу антикоррупционное дело против его сына возобновить. И не важно даже, чем все закончится. Трамп в телефонном разговоре получил для себя главный результат: дело против Байдена есть. И Байден это Зеленскому не простит.Все вместе это означает, что ни с Трампом, ни с Байденом Зеленский отношения уже не построит. И независимо от того, кто из них победит на президентских выборах будущего года в США, для Зеленского результат будет проигрышным.Но и это еще не все, если уж оценивать размер ущерба для Украины после визита Зеленского в Америку. За несколько часов до встречи Трамп без согласования с Зеленским опубликовал полную расшифровку их летнего телефонного разговора. И в нем президент Украины обидел уже канцлера Германии. Так, когда Трамп заявил, что Меркель много говорит, а для Украины "не сделала ничего", то Зеленский предательски по отношению к канцлеру Германии и подобострастно к Трампу поддакнул: "Вы правы даже не на сто, а на все тысячу процентов".В результате немецкая Spiegel пишет об оскорблении Меркель и "осколках отношений" с Украиной. Итак, теперь уже и Трамп, и Байден, и Меркель вычеркнуты из списка друзей Зеленского. Это же надо было суметь так быстро. Выдающийся результат!Если же в целом, то ощущение, что весь визит Зеленского за океан был подготовлен неряшливо и ляп следовал за ляпом. Взять хотя бы его выступление в ООН. На трибуну президент Украины взял с собой огромную пулю. По-украински — куля. И рассказал, что именно такой пулей был в 2016 году был убит на Донбассе украинский оперный певец Василий Слипак.Неряшливость — как следствие отсутствия реального интереса к теме. Сразу три грубых неточности на трибуне ООН. Первая: Василий Слипак был убит не такой пулей. Зеленский показывал пулю калибра 12,7, а Василий Слипак, как доподлинно известно, был убит из СВД (снайперской винтовки Драгунова), калибр — 7,62. Вторая неточность: донбасский снайпер стрелял не в оперного певца, а в строчащего пулеметчика в камуфляжной форме. По всем законам на поле боя это комбатант, то есть участник боевых действий, заведомо представляющий собой для противной стороны цель. Певец он на сцене. За пулеметом он — пулеметчик. И третье: войну в Донбассе начали лидеры победившего на Украине госпереворота Турчинов и Порошенко. Не принявший в 2014 году госпереворот Донбасс был вынужден защищаться.Для полной ясности в этих вопросов у нас есть возможность посмотреть интервью с тем самым донбасским снайпером. Его позывной — Морячок. Запись сделана как раз летом 2016 года, сразу после того, как Василий Слипак был убит. Для начала восстановим подробности боя."Я находился в секрете недалеко от нашего блокпоста. Мои товарищи были прижаты пулеметным огнем, не могли поднять головы. Я принял решение уничтожить пулеметный расчет", — рассказал Морячок.То есть "правосеки" наступали. Среди них затесался и Василий Слипак, который уже летом 2015 года приезжал в зону АТО пострелять. Сугубо гражданский человек. Таких туристов с Украины тогда в добровольческих карательных отрядах было немало. Слипаку понравилось. Летом 2016-го он приехал повоевать опять."Дистанция была там до полукилометра. Наблюдал противника, фигуры человеческие. По характерному огню, по вспышкам, по трассерам определил место нахождения пулеметчика и открыл огонь на поражение. После этого цель была подавлена", — вспоминает Морячок.Лишь потом из новостей он узнал, что из вражеского пулемета строчил Василий Слипак, приехавший на лето повоевать из Парижа. Морячок даже нашел в Сети его фото и услышал, как тот поет."Он приехал сюда, думал, это будет прогулка какая-то, наверное. Он взял в руки пулемет, переодел свой костюм сценический на камуфляж, и тем самым он становится участником боевых действий, комбатантом. Он должен понимать, что по нему будут вести огонь. Он вел огонь по нам. Мы стреляли в ответ. Это война", — отметил Морячок.Вот, собственно, полная картина. Если бы команда Зеленского была не столь неряшливой, то и не подставляла бы своего президента, готовя к выступлению на Генассамблее ООН. Катастрофический вояж.