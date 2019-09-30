Пилот Мерседеса Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки 16-го этапа Формулы-1 – Гран-при России, где 34-летний британец одержал девятую победу в сезоне и 82-ю – в карьере.

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от гонки 16-го этапа Формулы-1 – Гран-при России, где 34-летний британец одержал девятую победу в сезоне и 82-ю – в карьере."Команда проделала невероятную работу на этом этапе, мы провели отличную гонку, – заявил Хэмилтон, слова которого приводит ТАСС. – "Феррари" была сильна в этот уик-энд, но мы старались не сдаваться и продолжать работать. Я старался держаться в темпе "Феррари", хоть это было и непросто. Рад, что нам удалось победить и сделать дубль".