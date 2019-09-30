Полузащитник Ростова поделился мнением о том, как он оказался в заключении. Также Павел Мамаев призвал пользователей Сети не копаться в грязном белье чужой семьи.
Полузащитник "Ростова" поделился мнением о том, как он оказался в заключении. Также Павел Мамаев призвал пользователей Сети "не копаться в грязном белье чужой семьи".
Футболист дал интервью своей супруге
Алане на Youtube-канале "Пластика". В частности, в нем
он откровенно рассказал, чего ждет от их отношений и высказался о скандальной
ситуации в октябре прошлого года, подарившей ему и его коллеге Александру Кокорину
дурную славу.
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