Полузащитник Ростова поделился мнением о том, как он оказался в заключении. Также Павел Мамаев призвал пользователей Сети не копаться в грязном белье чужой семьи.

Полузащитник "Ростова" поделился мнением о том, как он оказался в заключении. Также Павел Мамаев призвал пользователей Сети "не копаться в грязном белье чужой семьи".Футболист дал интервью своей супругеАлане на Youtube-канале "Пластика". В частности, в немон откровенно рассказал, чего ждет от их отношений и высказался о скандальнойситуации в октябре прошлого года, подарившей ему и его коллеге Александру Кокоринудурную славу.Материал дополняется