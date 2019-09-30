Супруга принца Гарри, Меган Маркл, временно отдыхает от исполнения официальных обязанностей. Она находится вместе с сыном Арчи в Кейптауне.

Супруга принца Гарри, Меган Маркл, временно отдыхает от исполнения официальных обязанностей. Она находится вместе с сыном Арчи в Кейптауне.Накануне герцогиня Сассекская позавтракала в обществе южноафриканских активисток. Среди них были политики и общественные деятели, в том числе 81-летняя София Уильямс-Де Брюн. Эта женщина является известным борцом против апартеида.Для выхода в свет Маркл отдала предпочтение элегантному наряду. Он надела черный топ и белую с черными полосками юбку. Вот только ткань топа оказалась очень тонкой, поэтому при определенном освещении было отчетливо видно бюстгальтер Меган.После этого супруга внука королевы Елизаветы II появилась в аэропорту Кейптауна в компании своего маленького сына. Она несла завернутого в одеяльце малыша на руках, крепко прижимая к себе. Стало известно, что они вылетели в Йоханнесбург коммерческим авиарейсом.Чуть позже к жене и ребенку присоединится глава семейства, и они, наконец, смогут завершить свое 10-дневное африканское турне.Сейчас пока герцог Сассекский продолжаетсвое сольное путешествие по странам ЮАР. На данный момент он находится в Малави, куда он прилетел из Анголы.