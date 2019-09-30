В министерстве иностранных России выразили крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных 30 сентября администрацией США.

В министерстве иностранных России выразили крайнее недоумение новой порцией антироссийских санкций, введенных 30 сентября администрацией США.Как передает "Интерфакс", в российском внешнеполитическом ведомстве пообещали, что новый антироссийский выпад не останется без ответа. На Смоленской площади призвали американский истеблишмент вернуться на позиции здравого смысла, прекратив бестолковые игры в санкции, эффект которых равен нулю.МИД РФ полагает, что данная санкционная политика является лишь отражением внутриамериканской политической борьбы в которой тема России используется Вашингтоном в конъюнктурных целях. Отмечается, что "подобные шаги являются отражением охватившего США внутриполитического кризиса".Ранее сообщалось о том, что Минфин США ввел персональные санкции против российского предпринимателя Евгения Пригожина. Под ограничения попали три самолета и яхта St.Vitamin, которые, по мнению американцев, через подставные фирмы принадлежат Пригожину, которого в США, вместе со связанным с ним "Агентство интернет-исследований", обвиняют во вмешательстве в президентские выборы 2016 года.