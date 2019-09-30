Мошенники рассылают сообщения от имени Минтруда с предложением якобы вывести пособия в размере 115 тысяч рублей. В ведомстве предупредили, что подобные сообщения не имеют отношения к министерству.

Мошенники рассылают сообщения от имени Минтруда с предложением якобы "вывести пособия" в размере 115 тысяч рублей, передает ТАСС. В ведомстве предупредили, что подобные сообщения не имеют отношения к министерству.Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.В ведомстве заверили, что эти сообщения являются недостоверными. В сообщении министерства рекомендовали быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах.