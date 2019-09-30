На Первом канале вышел выпуск передачи Сегодня вечером, посвященный режиссеру Марку Захарову. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась личной историей, связанной с деятелем кино.

На Первом канале вышел выпуск передачи "Сегодня вечером", посвященный режиссеру Марку Захарову. Актриса Лидия Федосеева-Шукшина поделилась личной историей, связанной с деятелем кино.По словам артистки, режиссер буквально спас ее от депрессии. Это произошло в 1974 году, когда не стало ее мужа Василия Шукшина. Актриса очень тяжело переживала утрату."Несмотря на то, что у меня были дети, мне не хотелось жить", – заявила она. Федосеева-Шукшина добавила, что даже подумывала об уходе в монастырь.Спас ее неожиданный звонок Марка Захарова. Он предложил ей роль в фильме "12 стульев". Федосеева-Шукшина так растерялась, что начала предлагать на свое место других актрис, но режиссер был непреклонен. Работа позволила артистке отвлечься от грустных мыслей и начать жизнь заново.Напомним, что 28 сентября. О смерти режиссера и художественного руководителя театра "Ленком" сообщил его коллега Марк Варшавер.Известно, что Захаров долгое время боролся с тяжелым заболеванием. По предварительным данным, причиной смерти стала пневмония.