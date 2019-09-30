На видео попал занос на встречную полосу, закончившийся столкновением с летальным исходом. Водитель потерял контроль над транспортным средством без видимых причин. Инцидент произошел в минувшее воскресенье на Большой бетонке в Московской области.

В Сети опубликованы кадры с автомобильного регистратора, запечатлевшего аварию с летальным исходом, произошедшую утром в минувшее воскресенье, 29 сентября, на выезде из подмосковного города Орехово-Зуево.Водитель легкового автомобиля, двигавшийся по автодороге А108, также известной как Московское большое кольцо или "Большая бетонка", не справился с управлением. Потеря контроля над транспортным средством произошла без видимых причин.К несчастью, транспортное средство, ушедшее в занос, в считанных метрах разминулось с разделительным ограждением и вылетело на полосу встречного движения, где протаранило другую легковушку.Как сообщают очевидцы, на месте ДТП скончался предполагаемый виновник инцидента. О состоянии второго никаких сведений не поступало.