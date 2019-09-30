Вечерняя трапеза стала роковой для жителя Москвы — обычный ужин обернулся его гибелью. Инцидент произошел в одной из столичных квартир на Профсоюзной улице. Около 19:00 хозяин жилья решил поужинать, а в качестве продуктов выбрал большой кусок сала и другие закуски.

Вечерняя трапеза стала роковой для жителя Москвы — обычный ужин обернулся его гибелью.Как сообщает издание "Московский комсомолец", инцидент произошел в одной из столичных квартир на Профсоюзной улице. Около 19:00 хозяин жилья решил поужинать, а в качестве продуктов выбрал большой кусок сала и другие закуски.В комнате было темно, поскольку перегорела лампочка. Мужчина включил телевизор и принялся за еду. В этом момент в соседней комнате находились родственники, которые и услышали хрип пострадавшего. Мужчина стал задыхаться, поскольку проглотил большой кусок сала, не разжевывая, его дыхательные пути были полностью перекрыты.Родственники вызвали экстренные службы и пытались сделать все возможное до приезда врачей, слушая рекомендации диспетчера скорой помощи. По прибытию медикам удалось достать кусок сала из глотки мужчины, подсвечивая данный процесс фонариком. К сожалению, когда продукт извлекли, хозяин квартиры был уже мертв — он умер от удушья.Похожие инциденты зафиксированы в 2017 году в Волгоградской области. В первом случае салом подавился мужчина во время застолья, во втором — пенсионерка отравилась, когда была одна дома, а помочь ей никто не смог.