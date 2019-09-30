Записку погибшего деда передали жителю башкирского села представители муромских отрядов "Контакт" и "Гастелловец"

Записку погибшего деда передали жителю башкирского села Ангасяк Геннадию Юминову представители муромских отрядов "Контакт" и "Гастелловец"Именно они в 2017 году обнаружили останки стрелка Михаила Ардашева. Он и еще три бойца были убиты 11 августа 1942 года в глухом лесу под селом Карманово Смоленской области. Михаила Ардашева удалось опознать по солдатскому медальону с нестандартным бланком. Специалист московской лаборатории «Солдатский медальон» прочитал едва видимые буквы. Спустя три дня поисковики нашли внука Ардашева - Геннадия Юминова. Но вручили ему записку только через два года. Кроме этого, командир поискового отряда "Контакт" Константин Тыщенко вручил потомкам Михаила Ардашева землю с братской могилы в Карманово, в которой был похоронен солдат. Земля была развеяна над захоронением жены героя на сельском кладбище.