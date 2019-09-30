В одиннадцатый раз Сергей Лазарев выступил в московском гей-клубе Центральная станция. Любители однополых отношений пришли в восторг от часового ночного концерта. И в воздух чепчики бросали, как говорится. А вот музыкальный критик Сергей Соседов на это выступление посмотрел критически.

В одиннадцатый раз Сергей Лазарев выступил в московском гей-клубе "Центральная станция". Любители однополых отношений пришли в восторг от часового ночного концерта. "И в воздух чепчики бросали", как говорится. А вот музыкальный критик Сергей Соседов на это выступление посмотрел критически."Сережа Лазарев – талантливый, но, увы, совершенно асексуальный артист, – считает Соседов. – Посмотрите, он в гей-клубе в мрачном костюме, весь закрытый, зажатый – какой здесь, к черту, секс! Он словно стесняется, что работает в этом заведении. Какие ему гей-клубы? Для этого нужен принципиально иной уровень внутренней свободы!""Лазарев не обладает манкостью, сексуальностью, – размазал певца критик. – Даже если он разденется и будет щеголять голым, он не будет сексуальным. Но при этом он, конечно, трудяга и талантливый человек. Но чего нет, того нет – ну вот не дано ему это от природы! И это не моя прихоть или только мое видение – спросите многих других людей, сексуален ли Лазарев как артист? Уверен, большинство людей ответит, что нет".Как ранее "Дни.ру", в гей-клубе Лазарев произвел фурор – пел вместе с залом в унисон, не уставая благодарить геев за горячий и искренний прием. А после исполненной для них песни с многозначительным рефреном "Я не боюсь узнать твою любовь на вкус" неожиданно предложил сделать эту песню гимном... Возбужденные геи взвыли от счастья, и, как говорится, порвали любимого Сережу.Интересно, что о выступлениях в гей-клубах Сергей Лазарев предпочитает умалчивать, не вписывая их в свои афиши на официальном сайте. Оно и понятно – в стране воинствующей гомофобии лишний раз лучше не "светиться и не дразнить гусей.