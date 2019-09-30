Водитель легковой машины не справился с управлением после заноса на дороге в Московской области. После этого машина вылетела с проезжей части, исполнив впечатляющий кульбит. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Камера наблюдения запечатлела "полет" автомобиля Mercedes, состоявшегося днем в минувшее воскресенье, 29 сентября, на пересечении Покровской улицы и Домодедовского шоссе в подмосковном Подольске.На записи видно, как легковушку, ехавшую по дороге, внезапно занесло. Водитель не справился с резким изменением ситуации, и машину занесло.Транспортное средство вылетело за пределы проезжей части и перевернулось через крышу, попутно сбив знак и указатель. Машина остановилась на боку, чуть не дотянув до забора.Пострадали ли кто-то в результате аварии – не сообщается.