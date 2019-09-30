Ремонт прорвавшейся трубы начался сегодня в 9:30 утра и завершился в час дня. В настоящий момент авария устранена, идет запуск системы теплоносителей.

В компании ВКС "Владимиргортеплосеть" прокомментировали подробности коммунальной аварии на улице Северной во Владимире.По информации коммунальщиков, дефект на тепловой сети был обнаружен 27 сентября. Выездная бригада установила, что он не представляет угрозы для жизнедеятельности граждан. . И чтобы не доставлять неприятности людям в выходные дни, было принято решение не перекрывать трубу с горячей водой. Ее ремонт начался сегодня в половине десятого и завершился в час дня. Под отключение от тепла попали 4 дома, в настоящий момент авария устранена , идет запуск системы теплоносителей. ((Видео в Контакте))Напомним, видео порыва выложили пользователи соцсетей. Как пишут очевидцы, коммунальный гейзер бил , как минимум три дня