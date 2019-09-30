В Воронеже в отеле нашли новое воинское захоронение. Останки двух красноармейцев, фрагменты истлевшего снаряжения и медальон обнаружены на территории отеля Бенефит Плаза.

В Воронеже в отеле нашли новое воинское захоронение. Останки двух красноармейцев, фрагменты истлевшего снаряжения и медальон обнаружены на территории отеля "Бенефит Плаза".Как сообщили ГТРК "Воронеж" в поисковом объединении "Дон", воинское захоронение откопали рабочие при прокладке коммуникаций. В связи с этим дежурный военного комиссариата Воронежской области и диспетчер службы "112" обратились к поисковикам. В настоящее время специалисты приступили к расшифровке записки из медальона.