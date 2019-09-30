В ходе проверки сотрудники полиции изъяли у данного гражданина предметы, похожие на пистолет и патроны...

Сотрудники Госавтоинспекции Восточного административного округа г. Москвы задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.Инспекторами ОБ ДПС ГИБДД УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве на Хабаровской улице был остановлен автомобиль марки «Тойота Ленд Крузер» под управлением 31-летнего приезжего. В ходе проверки сотрудники полиции изъяли у данного гражданина предметы, похожие на пистолет и патроны.Согласно проведенному исследованию изъятые предметы являются пистолетом Макарова калибра 9 мм, переделанным самодельным способом из стандартного списанного охолощенного пистолета «Р-411», а также 8 патронов, которые являются боеприпасами калибра 9 мм.По данному факту дознанием ОМВД России по району Гольяново г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73