8 участников организованной группы обвиняются в разбойных нападениях. Общая сумма материального ущерба составила свыше 12 миллионов 700 тысяч рублей...

«Следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело в отношении 8 участников организованной группы, обвиняемых в разбойных нападениях на граждан», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что фигуранты уголовного дела, находясь в одном из ресторанов Москвы, нанесли гражданину удар в область лица и открыто похитили у него сумку с денежными средствами в размере 7 миллионов рублей.Кроме того, находясь в помещении одного из столичных банков, используя предмет, похожий на пистолет, злоумышленники совершили нападение на мужчину и похитили у него денежные средства в размере 5 миллионов 722 тысяч рублей, после чего скрылись.Общая сумма материального ущерба составила свыше 12 миллионов 700 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УУР ГУ МВД России по г. Москве задержали 8 подозреваемых в возрасте от 30 до 57 лет.Следствием УВД по ЗАО и УВД по ВАО ГУ МВД г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В последующем данные уголовные дела были соединены в одно производство и переданы в СУ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве.Восьмерым соучастникам предъявлено обвинение в инкриминируемом противоправном деянии. В отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время уголовное дело направлено в Преображенский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28