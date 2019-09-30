Злоумышленник похищал из квартир денежные средства и дорогостоящие вещи...

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Фили-Давыдково и оперативники ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержали 36-летнего неработающего приезжего по подозрению в кражах из квартир.В территориальный отдел полиции поступило сообщение от жительницы района о том, что из ее квартиры, расположенной на 1 этаже дома на Аминьевском шоссе, пропали денежные средства и золотые ювелирные украшения.В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого.Следственным отделением ОМВД России по району Фили-Давыдково г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.С аналогичными заявлениями о пропаже из квартиры денежных средств и дорогостоящих вещей в полицию обратились 64-летний и 34-летний граждане, проживающие на улице Ватутина и на Аминьевском шоссе.В настоящее время полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93