В понедельник вечером, 30 сентября, под прибывающий поезд столичной подземки упал пассажир. В связи с этим прервано движение на центральном участке Замоскворецкой линии.

В понедельник вечером, 30 сентября, под прибывающий поезд столичной подземки упал пассажир. В связи с этим было прервано движение на центральном участке Замоскворецкой линии.На официальной странице в Twitter Московского метро сообщили, что движения поездов не было от "Белорусской" до станции "Новокузнецкая". Также с увеличенными интервалами следовали поезда в обратном направлении.В настоящее время движение поездов на Замоскворецкой линии восстановлено и вводится в график.Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, пассажир выжил после падения на рельсы. Инцидент произошел на "Тверской". На извлечение человека потребовалось около 15 минут.