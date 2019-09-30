Недавно певица Наргиз Закирова опубликовала отрывок из новой композиции. Фанаты порадовались новому материалу, однако нашлись недовольные, из-за которых певица сорвалась на мат.

Недавно певица Наргиз Закирова опубликовала отрывок из новой композиции. Фанаты порадовались новому материалу, однако нашлись недовольные, из-за которых певица сорвалась на мат.В своем микроблоге знаменитость показала поклонникам фрагмент новой песни "Мама". Многие пришли в восторг, услышав мощный рев электрогитар в купе с хрипловатым меццо-сопрано, однако нашлись и недовольные.Так одна из подписчиц написала следующее: "На мой взгляд безвкусица. Извините. Ждем лучшего настоящего чистого рока! И пожалуйста, меньше металла (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)Вероятно, девушке не повезло нарваться на плохое настроение исполнительницы. Обычно позитивная и общительная Наргиз вдруг начала язвить. Звезда российского рока заявила, что она "не кондитерская и не пошив одежды". Певица отметила, что не работает по спецзаказу и ее творчество не подлежит коррекции по единичным просьбам.Завязалась самая настоящая перепалка. Пользователи вступились за любимого исполнителя. Они обрушились с руганью на критика, посоветовав ей самой записать "чистый рок", если вдруг не нравится творчество бывшей подопечной Фадеева. Кроме того, фолловеры прошлись по внешности автора нелестного отзыва, однако все споры оборвала Наргиз.Скорее всего, у знаменитости просто лопнуло терпение и она отправила свою оппонентку "далеко и надолго". Только после указания известного всем направления конфликт утих.Впрочем, большинство оставило положительные отзывы. Многим понравилась новая композиция Наргиз и поклонники уже выразили желание услышать песню вживую. Напомним, что после разрыва с Фадеевым Закирова не только не отчаялась, но и продолжила петь. Она уже по России.