Президент Украины Владимир Зеленский – профессиональный лицедей, который манипулирует общественным сознанием. С громкими заявлениями в адрес лидера Незалежной выступили в прямом эфире ТВ.

Президент Украины Владимир Зеленский – профессиональный лицедей, который манипулирует общественным сознанием. С громкими заявлениями в адрес лидера Незалежной выступили в прямом эфире ТВ.С резкой критикой на главу государства обрушился украинский шоумен Антон Мухарский. В передаче на львовском телеканале "НТА" ведущая напомнила о громком заявлении актера, в котором тот сравнивает тогда еще кандидата Зеленского с Колобком и Буратино."А что? Инфантильные дебилы проголосуют", – процитировали слова Мухарского. Шоумен от заявления не отказался, добавив, что произошло так, как он предсказывал."Инфантильные дебилы проголосовали. Подтверждаю свою мысль", – сказал он.Идущих в политику артистов, включая , Мухарский назвал профессиональными лицедеями, манипулирующими общественным сознанием. Актер признался, что его не оставляет впечатление, что нынешний глава государства не руководит страной, а играет роль."Когда я слышу голос нашего президента, складывается впечатление, что он не своим специфическим голосом проговаривает слова в большинстве своем кем-то написанные", – отметил Мухарский.С момента инаугурации Владимира Зеленского прошло почти полгода, но президент так и не выполнил обещанного. Война в Донбассе продолжается, олигархи делят сферы влияния, а простые украицы с ужасом ждут новых платежек за коммунальные услуги.Вместо реальных дел занимается самопиаром, возмущаются эксперты. Они предупреждают: если президент не начнет выполнять обещания, его рейтинг начнет падать уже этой зимой.