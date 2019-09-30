Актриса не выполнила данное ранее обещание. Рак у Анастасии Заворотнюк остается одной из самых обсуждаемых россиянами новостей: многие ждали ее интервью, но звезда так и не появилась на телевидении.

Актрисане выполнила данное ранее обещание. Рак у Анастасии Заворотнюк остается однойиз самых обсуждаемых россиянами новостей: многие ждали ее интервью, но звездатак и не появилась на телевидении.30 сентября истекает срок, когда знаменитость,согласно обещанию ее концертного директора Стаса Христова, должна была предстатьв эфире. Артистка собиралась личнорассказать о состоянии своего здоровья, чтобы развеять слухи и домыслы.Поклонники с нетерпением ждали откровений звездысериала "Моя прекрасная няня", надеясь, что жуткий диагноз – всего лишьраздутая СМИ сенсация. Однако Анастасия Заворотнюк, как и ее близкие, хранитмолчание относительно своего диагноза, а россиянам остается только следить зановостями и верить в чудо.Материал дополняется