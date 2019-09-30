Актриса
не выполнила данное ранее обещание. Рак у Анастасии Заворотнюк остается одной
из самых обсуждаемых россиянами новостей: многие ждали ее интервью, но звезда
так и не появилась на телевидении.
Актриса
не выполнила данное ранее обещание. Рак у Анастасии Заворотнюк остается одной
из самых обсуждаемых россиянами новостей: многие ждали ее интервью, но звезда
так и не появилась на телевидении.
30 сентября истекает срок, когда знаменитость,
согласно обещанию ее концертного директора Стаса Христова, должна была предстать
в эфире. Артистка собиралась лично
рассказать о состоянии своего здоровья, чтобы развеять слухи и домыслы.
Поклонники с нетерпением ждали откровений звезды
сериала "Моя прекрасная няня", надеясь, что жуткий диагноз – всего лишь
раздутая СМИ сенсация. Однако Анастасия Заворотнюк, как и ее близкие, хранит
молчание относительно своего диагноза, а россиянам остается только следить за
новостями и верить в чудо.
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