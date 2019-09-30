Певец Филипп Киркоров сильно похудел. Буквально за несколько недель он скинул почти 30 килограмм, чем удивил поклонников.

Певец Филипп Киркоров сильно похудел. Буквально за несколько недель он скинул почти 30 килограмм, чем удивил поклонников.Представители прессы атакуют певца с главным вопросом – как ему это удалось да еще и в такие краткие сроки? Сперва знаменитость похудел на 12 килограмм, а дождливую московскую осень встретил уже без 30 кило. Кроме того, артист уже не раз демонстрировал подтянутый живот, что навело общественность на мысли о липосакции.Впрочем, сам Киркоров утверждает, что секрет довольно прост. Он, конечно, не голодает, но и не ест лишнего. Звезда отечественной эстрады заявил, что просто "не жрет"."Не жрать. Это диета Майи Плисецкой," – кратко резюмировал свое преображение Филипп Бедросович. Он признался, что все это далось ему нелегко. Певец обожает различные вкусняшки – плюшки, конфеты, сладкое, однако ради профессии и роскошного внешнего вида ему приходится отказывать себе в удовольствии, телеканал НТВ.Впрочем, об анорексии (психическое заболевание, характеризующееся полным отказом от еды – прим.ред.) речь не ведется. Диета не подразумевает полное голодание, однако все равно становится для организма серьезным стрессом. К слову, сам Филипп Бедросович рассказал, что для его здоровья подобные диеты не столь опасны, а психическое напряжение он скидывает с помощью походов по магазинам.Ранее певец признавался, что шоппинг – его самая большая слабость. Знаменитость обожает приобретать себе новые вещи, но совершенно не хотел бы, чтобы дети переняли его привычки."Пусть эта страсть — навязчивая тяга к покупкам – останется за мной. Готов закрывать тему за них, так как достаточно щедрый папа. Но не всегда," – тогда Киркоров.