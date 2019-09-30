В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет, у власти он находится четверть века. На днях Батька объявил, что готов работать на посту, пока позволяет здоровье. Журналисты выяснили любопытные подробности о состоянии главы государства. Выяснилось, что со здоровьем у него не все гладко.

В августе президенту Белоруссии Александру Лукашенко исполнилось 65 лет, у власти он находится четверть века. На днях Батька объявил, что готов работать на посту, пока позволяет здоровье. Журналисты выяснили любопытные подробности о состоянии главы государства. Выяснилось, что со здоровьем у него не все гладко.Свои перспективы на президентском посту глава государствасвязывает со здоровьем не первый раз. "Если я не смогу работать президентом ибуду при своем уме, понимаете, я немощный человек, но голова соображает, я уйдув отставку сам", – сказал Лукашенко в интервью Ксении Собчак в 2014 году.Для 65 лет президент выглядит хорошо. Но внешность, какизвестно, бывает обманчива. Издание UDF.by решило проанализировать, какиепроблемы со здоровьем беспокоят белорусского лидера.По словам журналистов, Лукашенко испытывал проблемы созрением. в 2012-13 годах он несколько раз появлялся в объективе камер с очками.Не все в порядке и с коленями. По всей видимости, это результат травмы, которуюбелорусский лидер получил в 1990-е во время игры в футбол. "Мне полколенавырезали", – признался глава государства.Травмы Лукашенко получал и во время игры в хоккей. Однаждыбелорусский лидер рассказал, что ему четыре раза зашивали раны на лице."Последний раз так лоб рассекли клюшкой ― шесть швов наложили", -разоткровенничался Батька.Несмотря на многочисленные травмы, стараетсявсегда быть в хорошей форме, поддерживая свой образ бодрого и энергичногоруководителя. Жить президент, по его собственному признанию, планирует ещедолго."Я думаю, как минимум до лет 90 с лишним не умру", – заявилон на встрече с представителями российских СМИ в 2011 году.Не исключено, что все это время Лукашенко будет оставаться впрезидентском кресле. Политологи уверены: белорусский лидер опасается уходить вотставку и пока не намерен передавать бразды правления другому.Если все же решится уйти в сторону, то риски длянего и его семьи резко возрастут, полагает политический аналитик АлександрКласковский. По его мнению, Батька боится, что преемник может оказатьсягораздо слабее его, не справиться с ношей власти. "Или кланы перегрызутсямежду собой, начнут в стране войну всех против всех", – сказал эксперт вбеседе с изданием naviny.by.