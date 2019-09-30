В семье президента Белоруссии Александра Лукашенко горе. Страна скорбит после сообщений о кончине. С официальным заявлением выступила пресс-секретарь лидера братской республики Наталья Эйсмонт.
В семье президента Белоруссии Александра Лукашенко горе. Страна скорбит после сообщений о кончине. С официальным заявлением выступила пресс-секретарь лидера братской республики Наталья Эйсмонт.
Она сообщила о смерти тещи Александра Лукашенко Елены
Желнерович. Из-за этого белорусский лидер отменил запланированные мероприятия и
отправился на похороны. По словам Эйсмонт, Желнерович была для Лукашенко одним
из самых близких людей.
"И даже не с тещей, а со своей второй матерью, как
неоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", – заявила
пресс-секретарь белорусского лидера.
Отношения Лукашенко и Желнерович всегда были теплыми и близкими. Ссор и размолвок между ними не было, жили душа в душу. А
если и пробегала между ними кошка, то сор из избы старались не выносить.
На протяжении всей жизни Желнерович относилась к Лукашенко
как к сыну, а тот считал ее "второй после матери". Судя по словам
самого белорусского лидера, теща сыграла в его судьбе решающую роль: без нее он
бы не стал президентом, признавался глава государства.
Лукашенко и Желнорович знакомы со школьной скамьи. Она
была классным руководителем будущего президента. С ее дочерью стал
встречаться в 10 классе.
Это не первая утрата в окружении президента за последние
несколько месяцев. В июне умер главный идеолог Белоруссии в 1990-е годы
Владимир Заметалин. Он был соратником Лукашенко с момента его прихода к власти,
поддерживал курс Батьки на сближение с Россией.
Известие о смерти Заметалина обрадовало противников
. Прозападная оппозиция обвиняла главного идеолога в давлении на
"независимые политические силы", а также ставила ему в вину
референдум 1995 года, по которому русский язык в республике получил статус
официального.