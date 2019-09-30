В семье президента Белоруссии Александра Лукашенко горе. Страна скорбит после сообщений о кончине. С официальным заявлением выступила пресс-секретарь лидера братской республики Наталья Эйсмонт.

В семье президента Белоруссии Александра Лукашенко горе. Страна скорбит после сообщений о кончине. С официальным заявлением выступила пресс-секретарь лидера братской республики Наталья Эйсмонт.Она сообщила о смерти тещи Александра Лукашенко ЕленыЖелнерович. Из-за этого белорусский лидер отменил запланированные мероприятия иотправился на похороны. По словам Эйсмонт, Желнерович была для Лукашенко однимиз самых близких людей."И даже не с тещей, а со своей второй матерью, какнеоднократно называл Елену Федоровну сам Александр Григорьевич", – заявилапресс-секретарь белорусского лидера.Отношения Лукашенко и Желнерович всегда были теплыми и близкими. Ссор и размолвок между ними не было, жили душа в душу. Аесли и пробегала между ними кошка, то сор из избы старались не выносить.На протяжении всей жизни Желнерович относилась к Лукашенкокак к сыну, а тот считал ее "второй после матери". Судя по словамсамого белорусского лидера, теща сыграла в его судьбе решающую роль: без нее онбы не стал президентом, признавался глава государства.Лукашенко и Желнорович знакомы со школьной скамьи. Онабыла классным руководителем будущего президента. С ее дочерью сталвстречаться в 10 классе.Это не первая утрата в окружении президента за последниенесколько месяцев. В июне умер главный идеолог Белоруссии в 1990-е годыВладимир Заметалин. Он был соратником Лукашенко с момента его прихода к власти,поддерживал курс Батьки на сближение с Россией.Известие о смерти Заметалина обрадовало противников. Прозападная оппозиция обвиняла главного идеолога в давлении на"независимые политические силы", а также ставила ему в винуреферендум 1995 года, по которому русский язык в республике получил статусофициального.