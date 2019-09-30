Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в эфире программы Время покажет на Первом канале рассказал о своем отношении к политике США в разрезе украинского кризиса. Он отметил, что России пора перестать оглядываться на заграницу.

Заместитель главы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев в эфире программы "Время покажет" на Первом канале рассказал о своем отношении к политике США в разрезе украинского кризиса. Он отметил, что России пора перестать оглядываться на заграницу.Константин Малофеев посоветовал россиянам обратиться к своей исторической памяти и отбросить надежды на то, что когда-нибудь страны Запада неожиданно полюбят Россию. Тем более, добавил он, не стоит надеяться, что из-за океана прибудет политик, нацеленный на решение проблем, с которым можно будет наконец вступить в продуктивный диалог."Ни с кем нельзя разговаривать. Не надо", – цитирует "" заместителя главы Всемирного русского народного собора. "Мы здесь, в России, на Украине, мы братский народ, единый народ, мы сами решим свои проблемы. Нам не нужно уповать на то, что там происходит в Вашингтоне", – добавил он.Материал дополняется.