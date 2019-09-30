Общая сумма кражи составила более шести тысяч рублей

Общая сумма кражи составила более шести тысяч рублейВ конце апреля в полицию по Муромскому району обратился представитель магазина электроники, сообщивший, что из магазина пропал планшет и наушники, общей стоимостью более шести тысяч рублей.Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения, благодаря чему установили личность подозреваемого и позднее задержали его в Нижнем Новгороде. По словам задержанного, в Муром он приехал специально, чтобы украсть планшет.Обвиняемый возместил магазину ущерб. Уголовное дело было направлено в суд.