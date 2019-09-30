Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина настоящая модница. Маленькая Лиза Галкина устроила дефиле для любимого папы, а после распекла его за отсутствие вкуса.

Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста МаксимаГалкина настоящая модница. Маленькая Лиза Галкина устроила дефиле для любимогопапы, а после распекла его за отсутствие вкуса.В личном "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал свежее видео.В кадре его дочь Елизавета демонстрирует новый наряд.Девочка облачена в белый джемпер с алым принтом и короткие красныешорты, к которым пришит длинный клетчатый шлейф. "Шорты-юбка, чтобы спинку недуло", – рассказывает об обновках Лиза Галкина.После девочка интересуется у отца, будет ли онпереодеваться. "Как ты считаешь, можно ли носить носки с тапками?" – спросил унаследницы , а после указал на свои ноги.Лиза на секунду задумалась, подбирая слова. "Носки стапками? Никогда об этом не слышала", – язвительно отметила шестилетка. После девочкадобавила, что носки можно было не надевать.Отметим, что ролик вызвал много положительный эмоций уподписчиков . Интернет-обыватели не скупились на комплиментыдевочке. Сам же юморист отметил, что Лиза растет деликатным ребенком."Какаяона умница! Она умеет тронуть своей деликатностью и вниманием!!! ❤️❤️❤️(здесь и далее орфография ипунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не перестаю ею восхищаться! Самоочарование", "Получил, папа! Какая же она мудрая ! 👏", "Какой чудесный белокурый ангелочек❤️", – писали пользователи Сети.