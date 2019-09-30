Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима
Галкина настоящая модница. Маленькая Лиза Галкина устроила дефиле для любимого
папы, а после распекла его за отсутствие вкуса.
Шестилетняя дочь певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима
Галкина настоящая модница. Маленькая Лиза Галкина устроила дефиле для любимого
папы, а после распекла его за отсутствие вкуса.
В личном "Инстаграм" Максим Галкин опубликовал свежее видео.
В кадре его дочь Елизавета демонстрирует новый наряд.
Девочка облачена в белый джемпер с алым принтом и короткие красные
шорты, к которым пришит длинный клетчатый шлейф. "Шорты-юбка, чтобы спинку не
дуло", – рассказывает об обновках Лиза Галкина.
После девочка интересуется у отца, будет ли он
переодеваться. "Как ты считаешь, можно ли носить носки с тапками?" – спросил у
наследницы , а после указал на свои ноги.
Лиза на секунду задумалась, подбирая слова. "Носки с
тапками? Никогда об этом не слышала", – язвительно отметила шестилетка. После девочка
добавила, что носки можно было не надевать.
Отметим, что ролик вызвал много положительный эмоций у
подписчиков . Интернет-обыватели не скупились на комплименты
девочке. Сам же юморист отметил, что Лиза растет деликатным ребенком.
"Какая
она умница! Она умеет тронуть своей деликатностью и вниманием!!! ❤️❤️❤️(здесь и далее орфография и
пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Не перестаю ею восхищаться! Само
очарование", "Получил, папа! Какая же она мудрая ! 👏", "Какой чудесный белокурый ангелочек❤️", – писали пользователи Сети.