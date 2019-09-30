Работники лесхоза и студенты экологи установили новые таблички с названиями произрастающих пород деревьев, а также убрали сухие ветки и мусор с территории.

В государственном дендрологическом парке регионального значения имени Ивана Евстигнеевича Алексеева прошла экологическая акция. Работники лесхоза и студенты экологи установили новые таблички с названиями произрастающих пород деревьев, а также убрали сухие ветки и мусор с территории.Основу парка заложил лесничий Осиповского лесничества Иван Евстигнеевич Алексеев еще в 1963 году. Он высаживал редкие, несвойственные средней полосе деревья и другие насаждения. Позднее парк разросся и поддерживался в чистоте усилиями его учеников. Было обустроено несколько аллей. Сейчас в дендрарии произрастает более 110 видов деревьев и кустарников, со всех регионов России , он считается самым богатым по коллекции в районе и области.Ольга Канищева, начальник дирекции особо охраняемых природных территорий департамента лесного хозяйства: "Сегодня наша акция - восстановление дендрария - это одно из таких добрых, хороших мероприятий, которые входят в рамки всероссийской компании "Сохраним лес", которая у нас рассматривается в рамках напроекта "Экология"."