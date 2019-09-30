В Сети появилась будоражащая кровь запись с участием сестер Хачатурян. Автором видеоролика и его главным комментатором был непосредственно сам отец девушек.

В Сети появилась будоражащая кровь запись с участием сестер Хачатурян. Автором видеоролика и его главным комментатором был непосредственно сам отец девушек.На записи запечатлено, как Михаил ругает дочерей за съеденные конфеты. По его мнению, они позволили себе слишком много сладостей. Все трое девушек стоят, не поднимая глаз. Они боятся повернуться к разъяренному отцу. За это Хачатурян со всей силы ударяет одну из дочерей."Это видео – еще одно доказательство, каким отцом был Михаил Хачатурян", – прокомментировал опубликованный фрагмент адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин.Напомним, Мария, Ангелина и Кристина Хачатурян были задержаны в июле 2018 года. По версии следствия, девочки убили своего 57-летнего отца из-за систематических издевательств с его стороны.