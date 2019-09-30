Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько решилась выступить за развитие диалога с Россией. Эксперты оценили подобные заявления.

Глава делегации Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько решилась выступить за развитие диалога с Россией. Эксперты оценили подобные заявления.Украинские политики, дипломаты, чиновники и эксперты успели продемонстрировать удивительное умение игнорировать факты объективной реальности во врем своих выступлений. В подавляющем большинстве случаев подобный подход применялся ими, когда дело касалось России. Однако с изменением международной ситуации начался меняться и этот подход.В частности, после возвращения России в ПАСЕ украинская делегация по началу устраивала истерики и грозилась уходом. Однако позже Елизавета Ясько заметила, что, возможно, Киеву было бы полезно пообщаться с Москвой в рамках этой площадки."Я политолог, мне всегда политика была интересна. Мне же нужно чувствовать и понимать, что происходит в мире, поэтому отказываться от общения с россиянами – это, я считаю, неправильно. Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", – объяснила она свою позицию.Подобный подход абсолютно верен и оправдан, однако некоторыми украинцами он был воспринят как сдача позиций и буквально бросание в ноги Москве. Экспертное сообщество оценивает шаги Киева менее экспрессивными формулировками, однако отмечает, что украинские власти могут надеяться решить за счет своего восточного соседа какие-то свои проблемы."Я думаю, что офис украинского президента осознает, что на протяжении последних месяцев Украина переживает один внешнеполитический провал за другим. Я думаю, что внешнеполитическое ведомство Украины попытается несколько сгладить провалы последних месяцев, в том числе в вопросе участия украинских парламентариев в структурах ПАСЕ", – цитирует политолога Ивана Мезюхо.Он добавил ,что о выстраивании полноценного диалога речи пока не идет – украинская сторона до сих пор не отказалась от набившей оскомину еще при Петре Порошенко риторики. "Для осуществления такого диалога должно быть четкое понимание со стороны украинского государства", – подчеркнул эксперт.